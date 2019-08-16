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Susuz'da trafik kazası: 7 yaralı

Kars'ın Susuz İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

16.08.2019 11:57 Susuz'da trafik kazası: 7 yaralı
Kars'ın Susuz İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Susuz'dan Ardahan'a seyir halindeki A.B.B. yönetimindeki kamyonet ile Kars-Ardahan karayolunda seyir halindeki G.B. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Öte yandan kamyonetle ile minibüsün çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Ardahan, Susuz, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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