Haberler » Yaşam » Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti - Haberler

Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti

Avustralya'da devam eden aşırı sıcaklar vahşi hayatı da olumsuz etkiliyor.

28.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:13 Susuz kalan koalanın yardımına bisikletçiler yetişti
'da devam eden aşırı sıcaklar vahşi hayatı da olumsuz etkiliyor. Ülkede çalı yangınlarına karşı alarm verilirken, susuz kalan bir koalanın imdadına yoldan geçen bisikletçiler yetişti.Avustralya'nın güneyinde aşırı sıcaklar nedeniyle susuz kalan bir koala çareyi yoldan geçen bisikletçilerden yardım almakta buldu. Bir grup bisikletçi susuz kalmış koalaya yanlarındaki mataralardan su içirdi.

Bisikletçi Anna Heusler koalaya su içirirken çekilen videoda, koalanın su içmek için bisiklete tırmandığı görülüyor.

Avustralyalı 7News kanalına konuşan Heusler, 40 derece sıcaklıkta Adeleide kentine doğru pedal çevirirken koalayı fark ettiklerini söyledi. Bisikletçi "Haliyle yoldan uzaklaşmasına yardımcı olmak için durduk. Bisikletin üzerindeydim, doğrudan bana geldi. Üstelik bir koala için oldukça hızlı bir şekilde. Mataralarımızdan su içirirken ise bisikletime tırmandı" şeklinde konuştu.

Aralık ayına ait bir meclis araştırmasına göre, Avustralya'nın güneyindeki çalı yangınlarında geçen Ekim ayından bu yana 2 binden fazla koala öldü. Kuzey Doğu Orman Birliği Başkanı Dailan Pugh koalaların yangında ya da yangın sonrasında açlık ve susuzluktan öldüğünü kaydetti.

dpa,AFP/BW,ET

(c)

Avustralya, Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

Yaşam

Son Dakika Haberleri

17:58   Çin ailelerinden ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okula yerleştirdi - Haberler
17:54   Özhaseki: "CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı" - Haberler
17:48   Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü - Haberler
17:46   Otobüsteki yolcudan eroin çıktı - Haberler
17:43   Evde kilitli kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Haberler
17:31   Korkunç olay! Cin zannettiği kızını silahla vurarak öldürdü - Haberler
15:50   Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Haberler
14:49   İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Haberler
14:34   Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı - Haberler
12:54   Minibüsüne Neslican Tay'ın sözünü yazdı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı - Haberler
28.12.2019 18:00:13