14.06.2019 10:06
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Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi

Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi

BURSA'da sokak kedisine çeşmede eliyle su içiren zabıta memuru görenlerin takdirini kazandı.

BURSA'da sokak kedisine çeşmede eliyle su içiren zabıta memuru görenlerin takdirini kazandı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda zabıta memuru olarak çalışan Ömer Veli Genç (27), 3 gün önce görev yaptığı merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çeşmeden su içmek istedi. Bu sırada yanına bir kedinin geldiğini fark eden Genç, kedinin su içebilmesi için çeşmeyi açık bıraktı. Kedinin düzgün bir şekilde su içemediğini fark etmesi üzerine tekrar çeşmenin başına giden Genç, kediye eliyle su içirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olayın yaşandığı gün Fevzi Çakmak Caddesi'nde görevli olduğunu belirten Ömer Veli Genç, "Devriye atarken susadım. Su içmek için çeşmeye yaklaştım. Su içerken kedinin bana yaklaştığını gördüm. Kedinin de su içmek isteyeceğini düşündüm. Bu nedenle çeşmeyi açık bıraktım. Fakat kedi su içerken zorlandı. Ben de elimden su içer düşüncesiyle elimi suya tuttum. Kedi de çekinmedi, elimden su içti. Ben doğru olanı yaptım. Bugün dünya üzerinde milyonlarca hayvanın terk edildiğini, aç kaldığını, onlara zulüm edildiğini görüyoruz. Bizim ecdadımızdan öğrendiğimiz hayvanı sevemeyen insanı sevemez" diye konuştu.
Vatandaşların da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını isteyen hayvansever Veli Genç, "Yaz aylarında olduğumuz için susuz kalan sokak hayvanları oluyor. Onların dillerini biz anlayamıyoruz. Susuz kalıyorlar. Herkes ev ve işyerlerinin önüne bir kap su koyarsa sokak hayvanları için çok iyi olur" dedi.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa, Susuz, Zabıta, Güncel

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