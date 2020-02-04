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Susuz Şelalesi hayata geçirilecek projeyle turizme kazandırılacak

Yaklaşık 15 metre su düşüşüne sahip, Susuz Şelalesi hayata geçirilecek projeyle turizme kazandırılacakSusuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı Projesi ihalesi Mart'ta ihale edilecek.

04.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:56Susuz Şelalesi hayata geçirilecek projeyle turizme kazandırılacak
Yaklaşık 15 metre su düşüşüne sahip, Şelalesi hayata geçirilecek projeyle turizme kazandırılacak

Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı Projesi ihalesi Mart'ta ihale edilecek.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Susuz Şelalesi alanında restoran, kafe, dinlenme alanları, çardaklar, yürüyüş yolu ve çevre düzenlemeleri yapılarak, doğa turizm alanında farkındalık oluşturmak, ve Susuz çevresinde yaşayanlar, transit geçiş yapan sürücü ile yolculara dinlenme imkanı sağlanması ve turizm hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı Projesi'nin proje toplam bütçesi 866.700,00 TL ve Serhat Kalkınma Ajansı

destek tutarı ise 650.025,00 TL olarak planlandı. Projenin uygulama alanının mera vasfından çıkarılarak İl Özel İdaresi'ne devir işlemleri tamamlandı. Arazinin Susuz Özel İdare Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait projenin Mart 2020'de ihale edilmesi planlanıyor. - KARS

Susuz, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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