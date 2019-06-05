Süt fabrikasına giren yılan çıkarıldı

Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde bir süt fabrikasının güvenlik idare binasının dış cephesine giren yılan, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Pamukova'daki bir süt fabrikasının güvenlik idare binasının dış cephesine yılan girdi. Binanın dış cephe kaplamasına giren yılan, fabrika çalışanlarının tüm çabasına rağmen girdiği yerden çıkartılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1,5 metre uzunluğundaki yılanı girdiği yerden özel kurtarma aparatıyla kurtardı.
Yılan daha sonra itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
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