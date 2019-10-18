Haberler » Güncel » Süt kamyoneti ile duvar arasında kalan sütçü öldü

Süt kamyoneti ile duvar arasında kalan sütçü öldü

AKSARAY'da el frenini tam çekmediği kamyoneti ile süt almaya gireceği evin duvarı arasında sıkışan sütçü İlhami Özdemir (52), hayatını kaybetti.

18.10.2019 14:36Süt kamyoneti ile duvar arasında kalan sütçü öldü

AKSARAY'da el frenini tam çekmediği kamyoneti ile süt almaya gireceği evin duvarı arasında sıkışan sütçü İlhami Özdemir (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Baba Konağı Köyü'nde meydana geldi. İlhami Özdemir, 50 NE 160 plakalı süt toplama kamyonetini park edip, aracından indi. Ardından da süt alacağı eve girmek istedi. İddiaya göre, bu sırada el freni tam çekilmeyen kamyonet, hareket etti. Özdemir, kamyonet ile evin duvarı arasında sıkışarak, yaşamını yitirdi.

Özdemir'in cansız bedeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:45 Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti
14:45 96. yıl dönümünü "Coşkuyla, Umutla, Hep Birlikte" kutluyor
14:44 Şemdinli'de "Barış Pınar Harekatı'na destek yürüyüşü
14:39 GÜÇSİYAD'dan Başkan Beyoğlu'na ziyaret
14:39 Muhtarlık işleri müdürlüğü hızlı hizmetin kapısını aralayacak
14:43 FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu
14:43 FÜ Rektörü Demirdağ'ın vefat eden babası son yolculuğuna uğurlandı
18.10.2019 14:46:11