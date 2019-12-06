'Süt Kardeşler'in ilk gösterimi Esenyurt'ta

Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler tarafından yeniden tiyatroya uyarlanan "Süt Kardeşler" adlı oyun, Esenyurt Belediyesinin organizasyonu ile ilk kez Esenyurt'ta sahnelendi.



Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler tarafından yeniden uyarlanan "Süt Kardeşler" tiyatro oyununu, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Esenyurtlu tiyatroseverlerle buluşturdu. İlk gösterimi Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleşen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın öyküsünden sinema için senaryolaştırılan oyun, yıllar önce büyük usta Nejat Uygur tarafından sahnelenmişti. Süt Kardeşler'in oyuncu kadrosunda, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm gibi dev isimler yer alıyor. 7'den 70'e herkesi güldüren oyun asabi komedi olarak nitelendiriliyor.



"Tiyatro ile Esenyurtluları birleştireceğiz"



Oyun izlemeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok mutluyuz birkaç nedenden dolayı mutluyuz. Birincisi tiyatroyu Esenyurt'a alışkanlık haline getirmek bizim için çok önemli ve güzel bir şey. Tiyatro ile Esenyurtluları birleştireceğiz. İkincisi ise rahmetli Nejat Uygur'un ürettiği bir oyunu Süt Kardeşler'i burada sahnelemek bizim için bir ayrıcalık oldu. Onun değerli iki oğlu bunu sahneye uyarladılar. Dolayısıyla ikinci mutluluğumuz da onları burada ağırlamak oldu. Umudun şehri demiştik Esenyurt'a umudun şehrinde böyle yolculuğa çıkmak bizi çok mutlu ediyor. Esenyurtlular adına da çok mutluyuz bir belediye başkanı olarak bunun mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Öte yandan vatandaşlarda tiyatro oyununda mutlu olduklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin aralıksız devam etmesini istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA