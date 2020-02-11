"Süt Kardeşler" İzmir'de

30. yılını kutlayan Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu "Süt Kardeşler"i İzmir 'de üç ayrı sahnede oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek gösterimler ücretsiz olacak. Oyunu 13 yaşından büyükler izleyebilecek.

"Süt Kardeşler" 12 Şubat Çarşamba Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de İzmirli sanatseverlerle buluşacak. İkinci oyun 13 Şubat Perşembe Güzelbahçe Tuncel Kurtiz Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Son gösterim ise 14 Şubat'ta Tire Belediyesi Kültür Salon'unda yine saat 20.00'de yapılacak.

Usta tiyatrocu Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyunu oğulları Süheyl ve Behzat Uygur bugüne uyarladı. 1950'li yıllarda geçen oyun "asabi-komedi" olarak tanımlanıyor. Oyuncu kadrosunda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm'ün adları yer alıyor.