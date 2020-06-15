Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem Su Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:09

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI ÇIĞLIKLARINA KOŞTU

Evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki İrem Su Karataş, dengesini kaybederek süt kazanına düştü. Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Eyyübiye, Yenice, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (13)
COSMOS: arkadaşlar kader kaza başka tedbir başka ailesi demekki çok sorumsuz onun ecelinin olması aileyi sorumluluktan kurtulmaz nasilki zararlı madde kullanan kullanmayanda ölüyorsa senin zararlı madde kullanman seni sorumluluktan kurtulmaz nasıl olsa ölüm var diye
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ALLAH YARCIMCILARI OLSUN: TAKDİRİ İLAHİ Bİ MELEK DAHA ARAMIZDAN AYRILDI SEVDİKLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN. . .
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BATTALGAZİ44: NE BÜYÜK ACI YARABBİM , RABBIM TÜM HISIM AKRABASINA SABIR VERSİN. RABBIM DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESMESİN
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