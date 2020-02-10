Süt kutularından uyuşturucu çıktı: 20 gözaltı

KOCAELİ'de uyuşturucu maddeleri süt kutuları içerisinde gizleyerek piyasaya süren ve uyuşturucu ticaretine aracılık ettikleri tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, uyuşturucu maddeleri süt kutuları içerisinde gizleyerek piyasaya süren 12 şüpheli, Kocaeli ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu ticaretine aracılık ettiği tespit edilen 8 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 kilo 660 gram esrar, 3 bin 438 adet sentetik hap, 1183 adet uyuşturucu hap, 184 adet ecstasy, 3 adet sikke ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İzmitkocaeli