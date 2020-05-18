Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Muş'ta çetin geçen kış aylarının ardından yeşeren meralara çıkarılan koyunların kuzularıyla buluşması, renkli görüntüler oluşturdu.

18.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:23
Muş'ta çetin geçen kış aylarının ardından yeşeren meralara çıkarılan koyunların kuzularıyla buluşması, renkli görüntüler oluşturdu.
Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte, aylarca hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını yeşile bürünen meralara çıkarmaya başladı.
Çukurbağ köyünde de koyunlarını meralarda otlatmaya başlayan besiciler, yeni doğan kuzuları, süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde barındırıyor.
Koyunlar otlatıldıktan sonra kuzularını beslemesi için günde iki kez buluşma alanına getiriliyor.
Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşma anı, renkli görüntülere sahne oluyor.
Besici İsmail Tuncer, yaptığı açıklamada, doğum yapan koyunları bir süre kuzularıyla aynı mekanda tuttuklarını ondan sonra ayırdıklarını söyledi.
Koyun ve kuzuları sabah ve akşam iki kez bir araya getirdiklerini belirten Tuncer, şöyle konuştu:
"Gün boyunca merada bulunan koyunlar otlatıldıktan sonra kuzuları ile buluşma anını hayranlıkla seyrediyoruz. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor." Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Muş, Güncel, Haber

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