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Süt tankeri otoyolda alev alev yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı

Süt tankeri otoyolda alev alev yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı Sürücü son anda kendini araçtan atarken, alevlere itfaiye ekipleri müdahale ettiBURSA - Bursa-Ankara otoyolunda süt tankeri alev alev yandı.

08.08.2019 21:31
Süt tankeri otoyolda alev alev yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı
Süt tankeri otoyolda alev alev yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı
Sürücü son anda kendini araçtan atarken, alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti
BURSA - Bursa-Ankara otoyolunda süt tankeri alev alev yandı. Alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Yanan tanker ve ağaçlık alan itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikameti Karahıdır mevkiinde seyir halindeki 16 SF 663 plakalı süt tankerinin sağ ön tekeri patladı. Patlamanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyerlere sürten tanker birden alev aldı. Tanker sürücüsü araçtan kendini son anda dışarı attı. Kısa sürede tankeri saran alevler yolun yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Diğer araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerdeki ve ağaçlık alandaki yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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