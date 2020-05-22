Süt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - AYDIN

Aydın'da süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

22.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:29
Aydın'da süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hacer Ginçay'ın (61) kullandığı 34 SZ 2263 plakalı otomobil, Aydın- İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 35 ABJ 641 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen seyahat izni kapsamında yola çıktıkları öğrenilen 68 yaşındaki eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çifti çevredeki hastanelere kaldırdı.
Cemal Adnan Ginçay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşi Hacer Ginçay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tanker sürücüsü gözaltına alındı. Süt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - AYDIN

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Aydın, Güncel, Haber

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