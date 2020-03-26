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Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tuna Açıklaması

Son bir ayda yem fiyatlarına iki defa zam gelmesi ve artan maliyetlerden sonra para kazanamayan çiftçi ve hayvancılar borçlarının 1 yıl faizsiz ertelenmesini istiyor.

26.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:41
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tuna Açıklaması
Son bir ayda yem fiyatlarına iki defa zam gelmesi ve artan maliyetlerden sonra para kazanamayan çiftçi ve hayvancılar borçlarının 1 yıl faizsiz ertelenmesini istiyor.

Bursa Yenişehir- İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Son bir ay içinde yeme yapılan iki zamdan sonra süt üreticisi para kazanamaz hale geldi. Korona virüsü ile yurt dışından da bir şey alamıyoruz. Çiftçi ve hayvancının üretmesi şart. "İlla yerli üretim" diyoruz. Bunun için de devletimizden çiftçinin borçlarının 1 yıl boyunca faizsiz ertelemesini istiyoruz" dedi.

Korona virüsünün çiftçiyi de etkilediğini ifade eden Başkan Nazif Tuna, "Açıklanan ekonomik paket kapsamında devlet bankalarına borcu olan çiftçi ve hayvancıların borçlarının 3 ay boyunca ertelenmesi gündeme geldi. Fakat tarım krediye borcu olan birçok çiftçi ve üreticimiz var. Bunların ve borçlarının faizsiz olarak 1 yıl ertelenmesini istiyoruz. Çiftçinin nefes alması için borçlarının acilen faizsiz olarak ertelenmesi gerekiyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Yenişehir, Güncel

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