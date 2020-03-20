Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Süt üreticilerinden Kovid-19 mesajı - Ekonomi

Süt üreticilerinden Kovid-19 mesajı

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu belirterek, "Kimse endişe etmesin.

20.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:24
Süt üreticilerinden Kovid-19 mesajı
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin , süt üretiminin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu belirterek, "Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." ifadesini kullandı.
Keskin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süt sektörünün durumunu değerlendirdi.
Süt üretiminde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Keskin, verilen desteklerle süt arzının arttığını vurguladı.
Keskin, Kovid-19 nedeniyle panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Süt üretimimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Keskin, vatandaşların salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyması tavsiyesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Keskin, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi Ekonomi
Korona lüks otomobil üreticilerini de vurdu! 4 dev üretime ara verdi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi Ekonomi
Virüs bal satışlarını artırdı, üreticiler ise aldığı kararla sevindirdi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Ekonomi
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Ekonomi
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Ekonomi
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi - Ekonomi Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi - Ekonomi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi - Ekonomi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak - Ekonomi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı - Ekonomi
Loading