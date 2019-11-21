Haberler » Güncel » Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı: 1 yaralı - Haber

Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, süt ürünleri işletmesinin kalorifer kazanı patladı.

21.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:45Süt ürünlüri işletmesinde kalorifer kazanı patladı: 1 yaralı

SAKARYA'nın ilçesinde, süt ürünleri işletmesinin kalorifer kazanı patladı. Patlamada 1 kişi yaralanırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki süt ürünleri tesisinde meydana geldi. Süt ürünleri tesisinde bakımı yapılıp yeni monte edilen kalorifer kazanı, çalışanlardan Sadi T. tarafından yakıldı. İddiaya göre, basıncın yükselmesi nedeniyle kazan patladı. Patlamanın şiddetiyle tesisin yarısı yıkılırken, patlayan kalorifer kazanı yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Patlamada Sadi T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Sadi T., Pamukova Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Pamukova Kaymakamı Recai Karal olay yerine gelip yetkililerden patlamayla ilgili bilgi aldı.



Cumhuriyet Mahallesi, Pamukova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
19:44 İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi
12:58 Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 2020'de teslim edilecek
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 03:20:29