Süt ve süt ürünleri denetimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Malatya ve Gaziantep 'teki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada bakanlık talimatıyla Türkiye'de gıda denetim seferberliği başlatıldığını dile getirdi.

Kent genelinde kontroller gerçekleştirdiklerini aktaran Macit, tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşması açısından denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak gıda denetimlerini rutin olarak yaptıklarını bugün ise bakanlığın denetim seferberliği kapsamında denetimler yaptıklarını belirten Macit, "Müdürlük olarak 10 araç ve 30 personelle sahadayız. Gıda imalatçıları, gıda satıcıları ve gıdayı tüketime sunanların denetimleri yapılıyor. Tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Müdürlük olarak kentte tüm sektörlerde yılda ortalama 11 bin denetim yapıyoruz. Denetim seferberliği ile bu sayıyı daha da arttırmayı planlıyoruz.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ramazan Çolak da denetimde dikkat ettikleri hususlarla ilgili şunları söyledi:

"İşletmeleri aşama aşama denetliyoruz. Ürünün kabul kısmından başlayarak, ürünün işleme aşamalarından devam ediyoruz. ürünü paketleme ve sevkıyata hazır bölümlerine kadar denetliyoruz. Personelinde hijyeni, girişi ve çıkışı gibi işletmedeki kontrollerini yapıyoruz. İşletmenin evrak kontrollerini de yapıyoruz. Numune alıyoruz."

Konuşmaların ardından denetleme ekibi Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde süt ve süt ürünlerini işleyen bir fabrikayı denetledi.

Gaziantep'teki denetim

Gaziantep'te ise ekipler, süt ve süt ürünleri üretimi yapan firmalara yönelik denetim gerçekleştirip incelenmek üzere numune aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte geçen yıl 27 bin denetim gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bu firmalardan 283'üne cezai işlem uygulandığını ve toplam 2 milyon lira civarında ceza kesildiğini ifade eden Karayılan, süt ve süt ürünlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, kent genelinde şu an 70 kişilik ekibin görev aldığını vurguladı.