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“Süt ve süt ürünleri gıda paketlerine dâhil edilmeli’

Yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olması nedeniyle süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi daralma olduğuna dikkat çeken ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, çiftçilerin, firmaların ayakta kalabilmesi için hazırlanan yardım kolilerine süt ve süt ürünlerinin eklenmesini istedi.

02.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:20
“Süt ve süt ürünleri gıda paketlerine dâhil edilmeli’
Yiyecek ve konaklama tesislerinin kapalı olması nedeniyle süt ve süt ürünleri tüketiminde ciddi daralma olduğuna dikkat çeken ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, çiftçilerin, firmaların ayakta kalabilmesi için hazırlanan yardım kolilerine süt ve süt ürünlerinin eklenmesini istedi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ali Can, Ekonomi
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