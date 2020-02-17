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Süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Karabük'te süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yapıldı.

17.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:30
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında 'te süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin , gazetecilere yaptığı açıklamada 81 ilde gıda denetim seferberliği başlatıldığını aktardı.
Denetimlerin 6 gün süreceğini belirten Ayvalık, "Yarın et ve et ürünlerinde denetim olacak. Cumartesiye kadar olan günlerde ise bütün gıda işletmelerini denetlemiş olacağız. Ekibimiz 24 saat ve 7 gün boyunca vazifesinin başındadır." diye konuştu.
Ekipler, açıklama bitiminde il genelindeki süt ve süt ürünleri işleyen firmaları denetledi.
Süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi

Ayvalık, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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