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Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan süt yüklü TIR devrildi.

15.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:34
Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan süt yüklü TIR devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Onur Mahallesi'nden Bornova yönü otoyol girişinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 34 ZEZ 20 plakalı süt yüklü TIR, virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince TIR'dan çıkarılıp ilk müdahalesi yapılan A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen TIR nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bayraklı, Bornova, Güncel

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