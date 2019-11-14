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Sütaş Fabrikası'nda yangın

Sütaş Fabrikası'nda yangın Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüBURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sütaş Fabrikası'nda çıkan yangın panik ve korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

14.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:22
Fabrikası'nda yangın
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sütaş Fabrikası'nda çıkan yangın panik ve korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında fabrikada tankların bulunduğu bölümde patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeden alevler yükselmeye başladı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Öte yandan yangın sebebiyle fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye aracıyla 112 ambulansı sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikadaki işçiler de panik yaşadılar.
Sütaş Fabrikası'nda yangın

İtfaiye, Sütaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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