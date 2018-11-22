Sütçü İmam, TBMM'de Anıldı

Milli mücadele kahramanı Sütçü İmam'ın vefatının sene-i devriyesinde TBMM'de anıldı. Kahramanmaraş
'ın düşman işgalinde, direnişin ilk kurşunu atan milli mücadele kahramanı Sütçü İmam'ın vefatının yıl dönümünde, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal
, TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.
Milletvekilinin ofisinden yapılan açıklamada, Öçal konuşmasında milli mücadelede ilk kurşun atan kişinin Sütçü İmam olduğunu anımsattı.
Öçal, konuşmasında şunlara yer verdi:
"31 Ekim 1919'de Kahramanmaraş'ımızda Fransız-Ermeni devriyesinde bir asker 'Burası artık Türk memleketi değildir, burada hicapla gezilmez.' diye bağırarak kadınlarımızın örtüsünü açmak istedi. Bu sırada süt satan Sütçü İmam, 'Bugün namus günüdür.' diyerek ateş açmış ve milli mücadelenin ilk kurşununu sıkmıştır. Bu kurşun, istiklal mücadelesinin ilk kıvılcımıdır.
Bu kurşun başaramayacaklarının, milletimizi bölemeyeceklerinin, bayrağımızı indiremeyeceklerinin, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerinin göstergesidir. Bu kurşun sadece kıyafetinden ve inancından dolayı kadına yöneltilen şiddetin de mücadelesidir." dedi.
Öçal, sözlerini, 25 Kasım 1922'de vefat eden, milli mücadelenin kahramanı Sütçü İmam'ı ve tüm şehitleri rahmetle anarak tamamladı.
22 Kasım 2018 Perşembe 18:06