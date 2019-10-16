Sütlaç tarifi: En güzel sütlaç nasıl yapılır?

Önemli bir misafir ağırlayacaksınız ve ne yapacağınızı düşünüyorsunuz ya da çocuğunuz mızmızlanıyor abur cubur atıştırmak istiyor. Bu durumlara karşı siz etkili bir önerimiz var: Sütlaç tarifi. Sütlaç tarifi kolay, sütlaç tarifi nişasta olmadan, sütlaç tarifi pirinç unsuz vesütlaçtarifi fırında gibi lezzet alternatifleriyle sorunlarınıza lezzetli çözümler bulabilirsiniz. İşte en güzel sütlaç tarifleri…

ÇOK GÜZEL SÜTLAÇ TARİFİ İSTİYORUM DİYENLERE ÖZEL SÜTLAÇ TARİFİ

Çok güzel sütlaç tarifi istiyorum diyenler için hazırlanmış özel sütlaç tarifi ile aradığınız lezzeti yakalayabilirsiniz. İşte özel sütlaç tarifi:

Sütlaç için gerekli malzemeler:

1 litre süt, 1 parmak eksik kırık pirinç, Yarım litre su, 1 su bardağından 1 su bardağı + 4 yemek kaşığı toz şeker,

Sütlacı süslemek için:

Fındık

Sütlaç nasıl yapılır:

Sütlaçtarifi kolay şekilde yapmak için öncelikle malzemeleri hazırlamak ve gerekli malzemeleri tedarik etmek gerekiyor. Böylece sütlaç tarifi kolay ve pratik hale gelecektir.

1 su bardağından bir parmak kadar az pirinci süzgeçte yıkayın.Kırık pirinç daha kolay açıldığı için sütlaç tarifi kolay hale geliyor. Orta boy tencerede küçük ocağın kısık ayarında yaklaşık 40 dakika pişirin.Suyu bitmek üzere lapa hale gelince üzerine 1 litre sütü ekleyin. Yavaş yavaş dibi sarmaya başlayınca 1 su bardağı + 4 yemek kaşığı toz şekeri ilave edin. Şeker eriyene kadar yavaş yavaş karıştırın. Şeker eriyince sütlacı çömleklere koyun. Sütlacı tam doldurmayı çömleğin üst çizgisinden bir parmak daha az olsun. 230 derece fırına kaseleri yerleştirin. Fırın tepsisinin yarısına kadar da sıcak su doldurun.Sütlaçların üzerleri güzel kızarmış renk alana kadar pişirin. Ardından sütlaç kaselerini fırından çıkarın ve buzdolabına koyun. Sütlaçlar soğuyunca fındıkla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

Sütlaç

NİŞASTASIZ SÜTLAÇ TARİFİ

Sütlaç tarifi nişasta olmadan nasıl yapılır diye düşünüyorsanız nişastasız sütlaç tarifi ile farklı bir lezzete sahip olacaksınız. İşte nişastasız sütlaç tarifi:

Nişastasız sütlaç için gerekli malzemeler:

1 litre süt (5 su bardağı), 1 su bardağı toz şeker, 2 çay bardağı pirinç, 1/5 su bardağı su, Yarım paket vanilya

Nişastasız sütlacı süslemek için:

Fındık ve tarçın

Nişastasız sütlaç nasıl yapılır:

Nişastasız sütlaç tarifi yapımına pirinçleri yıkayarak başlayın. Pirinci derin bir kaseye koyup üzerine 1.5 su bardağı soğuk su ekleyin ve ocağın üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayan pirincin altını kısın.Pirinçler yumuşayana kadar yavaş yavaş karıştırın. Sütlacın dibinin tutmamasına özen gösterin. Pirinçler suyunu çekip yumuşadığında üzerine sütü ilave edin ve harlı ateşte kaynayana kadar pişirin. Bu işlemden de ara ara karıştırmaya sütlacın dibinin tutmamasına dikkat edin. Sütlaç tarifi nişasta olmadan yapılırken bir sonraki aşamada altını kısıp kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bu işlemden sonra 1 su bardağı toz şekeri ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. İsteğinize göre karışıma 1 paket vanilya ekleyip güzelce karıştırmaya devam edin. Hazırlanan sütlacı kaselere alın ve oda ısısında soğumaya bırakın. Sütlaçları buzdolabında 3-4 saat dinlendirip kıvam almasını sağlayın. Sütlaçlar yeterince soğuyup kıvam alınca fındık ve tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Nişastasız sütlaç

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Fırındasütlaçtarifi ile sütlaca farklı bir görünüm ve lezzet kazandırabilirsiniz İşte sütlaç tarifi fırında yapılırken yapılması gerekenler…

Fırında sütlaç için gerekli malzemeler:

1. 5 lt günlük süt, 1 paket toz şanti, 1 çay bardağı şeker, 2 paket vanilya, 1 büyük çay bardağı pirinç 1, dolu tatlı kaşığı nişasta

Fırında sütlaç nasıl yapılır:

Sütlaç tarifi fırında yapılırken işleme sütü kaynatarak başlayın. Önceden kaynatılmış sütü tencereye alın içine 1 paket toz şantiyi ekleyip çırpın. Pirinci de ekleyip karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin.

Ayrı bir kasede nişasta ve suyu sütle beraber karıştırın. Bu karışımı da yavaş yavaş tencereye alın.Koyulaşana kadar kısık ateşte 2-3 dakika pişirin. Ardından sütlacı kaselere pay edin. Kaseleri üzeri kabuk tutana kadar bekletin, dinlenmeye bırakın.

Fırın tepsisine 2 parmak seviyesine kadar su ekleyin. Kaseleri tepsiye dizip fırının üst rafına yerleştirin. Sütlaçları üzeri kabuk tutana kadar pişirin. Daha sonra fırından çıkarın ve soğutup servis edin. Afiyet olsun.

Fırında sütlaç

KLASİK SÜTLAÇ: ESKİ USUL NİŞASTA VE PİRİNÇ UNSUZ SÜTLAÇ TARİFİ

Sütlaç lezzetini pirinç unsuz ve nişastasız şekilde yapmak ister misiniz? Eski usul sütlaç tarifi ile klasik sütlaç tarifini yakalayabilir; özel bir lezzete sahip olabilirsiniz.

Pirinç unsuz sütlaç için gerekli malzemeler:

2 litre süt, 1 2 su bardağı şeker, 5 su bardağı pirinç, 1 paket vanilya, 1 silme çay kaşığı tuz, 3, 5 bardak su

Pirinç unsuz sütlaç yapılışı:

Klasik sütlaç tarifini yapmaya sütü tencereye alıp kaynatarak başlayın. Eski usul sütlaç tarifine ikinci adımda pirinçleri yıkayıp 3,5 su bardağı su ile ayrı bir tencerede 15 dakika kadar haşlayın. Haşlanan pirinçleri süte pirinç suyuyla beraber ilave edin ve ocağın altını kapatın.Pirinçler iyice açılana kadar sütlacı pişirin. Ocağın altını kısıp ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan indirmeye yakın sütlaca tuzu ve şekeri ilave edin. Ara ara karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın.Daha sonra ocağın altını kapatın ve isteğinize göre vanilya ekleyin. Hazırladığınız sütlacı servis kaselerine eşit şekilde paylaştırın. Ve buzdolabında beklemeye alın. Buzdolabında sütlaçları 3-4 saat bekletin. Mümkünde bir gece bekletin. Atık sütlaçlarınız servise hazır afiyet olsun.

Klasik sütlaç

ÖZEL İKRAM MENÜLERİ İÇİN SÜTLAÇ

Klasik Türk mutfağının en özel seçeneklerinden olan sütlaç, 5 çaylarına, molalara, misafir ağırlama anlarına ve çocuklarınızın atıştırma vakitlerine lezzet katıyor. Fırında sütlaç tarifi, nişastasız sütlaç tarifi ve klasik sütlaç tarifi gibi seçeneklerle farklı sütlaç tarifi alternatifleri değerlendirebilir, menülerinize lezzet ekleyebilirsiniz.