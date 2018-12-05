Sütlü Tatlı Sevenler Bu Tarife Bayılacak!

Sakızlı muhallebi tarifi arayanlar için en kolay sakızlı muhallebi tarifini paylaşıyoruz. Evinizde bulunan basit malzemeler ile yapabileceğiniz sakızlı muhallebi, sütlü tatlılardan vazgeçemeyenler için mükemmel bir tatlı seçeneği... Sakızlı muhallebi için her zaman evinizde bulunan malzemeler dışında damla sakızına ihtiyacınız vardır. Peki, sakızlı muhallebi nasıl yapılır? İşte sakızlı muhallebi tarifi...Malzemeler:-1 litre süt-1 su bardağı un-1 su bardağı toz şeker-2 paket vanilya-2-3 parça damla sakızıSakızlı muhallebi nasıl yapılır?-Süt, un, şeker ve vanilyayı tencereye alın ve pürüzsüz hale gelinceye kadar pişirmeye başlayın.-Daha sonra ayrı bir kapta damla sakızlarını dövün ve toz haline getirin.-Damla sakızlarını muhallebi karışıma ekleyin.-Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.-Pişen sakızlı muhallebiyi ocaktan alarak 5 dakika dinlendirin ve mutfak robotuna aktarın.-5-10 dakika kadar karıştırıp servis kaselerine doldurdun.-Oda sıcaklığına gelen sakızlı muhallebileri buzdolabına kaldırın ve birkaç saat soğutun.-Üzerini fındık, fıstık veya hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.Afiyet olsun.