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Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi

Beyond Bollywood müzikaline katılan oyuncu Meltem Cumbul, sütyen giymediği için flaşların kurbanı oldu. Basın mensupları tarafından görüntülenen Cumbul, flaşların patlamasıyla frikik verdi.

28.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:30

'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürürken izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaran müzikal "Beyond Bollywood" önceki akşam izleyici karşısına çıktı. Geceye katılan Meltem Cumbul, kıyafetinin içine sütyen giymeyince frikik verdi.

GECEYE DAMGA VURDU

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Görkemli geceye aralarında Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Meltem Cumbul, Sedef İybar, Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan gibi ünlü isimler katıldı. Kıyafetiyle gecede dikkat çeken Meltem Cumbul, içine sütyen giymeyince flaşların patlamasıyla frikik verdi. Askılı bir bluz giyen Cumbul'un fotoğraflarda göğüs uçları belli oldu.

Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi

Meltem Cumbul, Hindistan, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (19)
ÇAPKIN KIZ ASLI:KADINDAKİ RAHATLIĞA HAYRANIM DÜNYA YIKILSA UMRUNDA DEĞİL KENDİ KEYFİNE ZEVKİNE GÖRE TAKILIYOR.
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AHA:buda kendini nimetten zanedenlerden
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HULK:ne kadar çok ahlak bekçisi var ülkede.
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HALİL:Ayy çekme namahrem...
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İNSAF:Aklı başında bir kadın bu şekilde dışarı çıkmaz.
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JEAN RENO:yiğit kadın :)
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ELLİSEKİZ:HEMEN SUÇLAMAYIN GADUNU BELKİ SÜTYEN ALACAK PARASI YOKTUR.
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ADINIZI YAZIN:Kadını küçük düşürmek !! kadına şiddet güya magazin gazetecileri en beterini yapıyor
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VEDAT1973:sütyensiz git diyen mi oldu zaten amacı oydu
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HASAN:hakikaten çok üzüldüm flaşların kurbanı olmuş vah vah yazık etmişler
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