Suuçtu Şelalesi, Sonbaharda Kartpostallık Görüntü Oluşturdu

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

BURSA'da 38 metre yükseklikten akan suyu ile hayranlık uyandıran kentin doğal güzelliklerinden Suuçtu Şelalesi'ne ziyaretçi yoğunulğu yaşanıyor.Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki doğal güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bırakan Suuçtu Şelalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan 38 metrelik şelale, altında bulunan göleti ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçiler tarafından gezi alanı ve piknik yeri olarak tercih edilen şelale, etrafını saran kayın ağaçları arasında, temiz havası ve soğuk suyu ile dikkat çekiyor. Şelale, turistlerin yanı sıra fotoğraf meraklılarının ve düğün fotoğrafçılarının da tercih ettiği önemli doğal güzelliklerden oldu.Kilometrelerce uzaktan, Suuçtu Şelalesi'ni görmeye geldiklerini belirten Özkan Necip, "İstanbul Zekeriyaköy'den geldik. Eşim Bursalı, bu yüzden buraları biliyorduk. Doğa harikası bir yer. Bu ikinci gelişim, bu kez arkadaşlarımızla geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi. Ziyaretçilerden Mümin Övümce ise, "Tabiat güzelliği olarak harika bir yer. Ender bulunan güzelliklerden birisi. 100 kilometre yol yapıp, yalnızca burayı görmeye geldiysem, sebebi doğal güzelliğidir" diye konuştu.'SUUÇTU ŞELALESİ BURSA'NIN MARKASI OLDU"Suuçtu Şelalesi'nin Türkiye adına çok önemli bir tabiat parçası olduğunu belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "38 metre yüksekten çağlayan şeklinde akan su, oluşturduğu güzellikler ile herkesi meftun ediyor. Dünyadaki en önemli kavramlardan biri olan çevre duyarlılığına dikkat ederek, orayı betonlaştırmadan ve bütün sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini alarak, yeni bir düzenlemeye tabi tuttuk. Eşsiz kayın ormanları ve şahane bir doğa parçası. Havası, suyu, güneşi ve toprağıyla insanların nefes alabileceği çok özel bir mekan oldu. Turizm ve ekonomiye katkısıyla Suuçtu, Bursa'nın bir markası oldu. Yerli ve yabancı birçok turistlerin uğrak mekanı haline geldi" dedi.- Bursa