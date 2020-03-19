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Suudi Arabistan 2020 bütçesinde küçülmeye gidiyor

Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı aldı.

19.03.2020 02:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 02:28
Suudi Arabistan 2020 bütçesinde küçülmeye gidiyor
Suudi Arabistan yönetimi, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2020 bütçesinde 50 milyar riyallik (13,3 milyar dolar) küçülme kararı aldı.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muahmmed el-Cedan yaptığı açıklamada, 2020 bütçe giderlerinde 13,3 milyar dolarlık bir kesintiye gidileceğini, bunun toplam giderler içinde yüzde 5'ten az bir kısma tekabül ettiğini söyledi.
Cedan, söz konusu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ekonomik kriz, küresel ekonomik büyümedeki keskin düşüş ve bunun petrol piyasaları üzerindeki olumsuz etkileri neticesinde alındığını kaydetti.
Suudi Arabistan 2020 bütçesinde giderler 272 milyar dolar, gelirler ise 222 milyar dolar olarak belirlenmişti.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor.
Önceki gün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirmiş, bu gelişme fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi desteklemişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel

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