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Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi

Suudi Arabistan, 2020 yılını kutlamak için başkent Riyad'da havai fişek gösterileri düzenledi. Yeni yılı kutlamak için düzenlenen havai fişek gösterisi, başkent Riyad'da gökyüzünü aydınlattı.

01.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:36

Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülke olan Suudi Arabistan, 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi. Başkent 'da patlatılan havai fişekler geceyi aydınlattı.

EĞLENCE SABAHA KADAR SÜRDÜ

Dakikalarca süren havai fişek gösterisi, Riyad'da gökyüzünü aydınlattı.

Binlerce kişi Riyad'da eğlence ve kültürel etkinliklerin merkezi olan Bulvar'da düzenlenen kutlamalara katıldı.

Kutlamalara katılanlar 2020'yi coşkuyla karşıladı ve gösterileri büyük ilgiyle izledi.

"ILIMLI İSLAM'A DÖNECEĞİZ" DEMİŞTİ

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin radikal düşünceleri derhal yok ederek ılımlı İslam'a döneceğini söylemişti.

Başkent Riyad'da Kamu Yatırım Fonu'nun düzenlediği ve 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Yatırımın Geleceği Girişimi Forumu'nda konuşan Bin Selman, "Suudi Arabistan, radikal düşünceleri derhal yok ederek 1979 yılı öncesinde olduğu gibi ılımlı İslam'a ve normal yaşama dönecek" demişti.

Havai fişek ile gökyüzüne "Happy New Year Riyad" yazıldı (Mutlu yıllar Riyad)

KONSER YASAĞI VE KADINLARA EHLİYET YASAĞI KALKMIŞTI

Suudi Arabistan'da son zamanlarda bir dizi kararlar alınmış ve ülkede ilk kez devlete ait kültür kanalında konserler yayınlanmaya başlanmıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in imzaladığı kararnameyle de ülkede kadınların araç sürmesi önündeki yasal engel kaldırılmıştı.

İlgili bakanlıkların yapacağı çalışmalar ve gerekli yasal değişikliklerin tamamlanmasının ardından 23 Haziran 2018'den itibaren kadınların da ehliyet alarak araç kullanabileceği açıklanmıştı.

Tüm bu gelişmeler ışığında yeni yılın coşku ile kutlanması, Selman'ın icraatlarının bir yenisi olarak yorumlandı.

Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi

Suudi Arabistan, Riyad, Dünya, Güncel


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