Suudi arabistan'a saldırı abd'nin işine yaradı

SİYASET Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, Suudi Arabistan'a saldırının doğrudan ABD'nin dolaylı yoldan ise Rusya'nın işine yaradığını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "ABD'nin haberi ve teknolojisi olmadan böyle bir saldırının yapılması mümkün değil" dedi.





İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan yola çıkarak ABD'nin Orta Doğu'daki planlarını ve İran'a olası müdahaleyi değerlendirdi. Prof. Dr. Yılmaz, "ABD'nin amacı, Suudi rejimini değiştirmek, elindeki paraya el koymak, İran'a ile savaşmak için Orta Doğu'daki bütün ülkeleri bir araya getirmek, Basra Körfezi'ndeki trafiği kontrol ederek Çin'e baskı yapmak. Çünkü, ABD, İran ile tek başına savaşa girmeyi göze alamaz. Bölünmüş bir Orta Doğu olduğunda da bu savaşı yürütemez. ABD, daha uyumlu ve kontrolünde tutacağı rejimler istiyor" diye konuştu.





"SUUDİ ARABİSTAN'IN SALDIRIDAN HABERİ YOKTU"





Suudi Arabistan'a saldırıyı Amerikan istihbaratı yaptığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, "IŞİD'in içindeki hücreler o ülke adına bu saldırıyı yapmıştır. ABD'nin haberi ve teknolojisi olmadan böyle bir saldırının yapılması mümkün değil. Mümkün olsaydı bugüne kadar olurdu. Suudi Arabistan'ın saldırıdan haberi olmadığını düşünüyorum. Ayrıca, saldırı İran'ın çıkarına değil ki yapsın, zaten bir sürü sorunu var. ABD yıllardır İran ile savaşa hazırlanıyor. Yeterli teknolojik imkanlar olduğunda bu savaş olacaktır" ifadelerini kullandı.





"ABD, SELMAN REJİMİNDEN MEMNUN DEĞİL"





Önümüzdeki dönemde ABD'nin Orta Doğu için birkaç senaryosu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sait Yılmaz, şunları söyledi:





"Bu tür saldırılarda hedef gösterilen adresten ziyade olayın kimin işine yaradığını tespit edersek yapanı bulmamıza yardımcı olacaktır. Saldırı doğrudan ABD dolayı yoldan ise Rusya'nın işine yaramıştır. Aramco tesislerinin bombalanması Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını azaltacaktır. Petrol fiyatlarının artması da en fazla Rusya'ya fayda sağlayacaktır. Ancak ABD'nin beklentileri başka, Suudi Arabistan'ın başını belaya sokarak Orta Doğu'da yeni girişimler peşinde. ABD, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) rejiminden memnun değil. Selman rejimin değişmesi için İran ile başının biraz daha belaya girmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da beklenen birkaç senaryo var. Saldırıların devamında ABD, İran'a bomba atacak, bunun karşısında İran, Suudi Arabistan'ı tehdit edecek bu arada ABD, Suudi Arabistan'ı yalnız bırakarak Suudi rejimine gitmesini söyleyecek. Muhtemelen Selman'ın kardeşi ABD'ye daha yakın onu getirecekler ilk amaç budur."





"ABD BÖLGEDEKİ PETROL VE DOĞALGAZA EL KOYUP, SATIYOR"





Prof. Dr. Yılmaz, ABD'nin İran'ın elindeki petrol ve doğalgaza el koymak istediğini söyleyerek, "Bu saldırının jeopolitik yönü de var. Çin ihtiyacı olan petrolün 3'te 2'sini Hürmüz Boğazı'ndan alıyor. Son yıllarda Pakistan sınırına yakın yerde petrol taşımak için büyük bir liman yaptı. Dünyanın en büyük limanı olarak geçiyor. ABD, Çin'i vurabilmek için Basra Körfezi'nden bu limana petrol akışını engellemek istiyor. İkincisi İran'ın elindeki petrol ve doğalgaza el koymak istiyor. Aslında ABD'nin Orta Doğu'daki petrol ve doğalgaza ihtiyacı yok. Bölgedeki petrol ve doğalgaza el koyup, satıyor" dedi.





"ABD SON YILLARDA ORTA DOĞU'DA KARA PARA TOPLADI"





Prof. Dr. Sait Yılmaz, "ABD son yıllarda Orta Doğu'da kara para topladı. Suudi Arabistan'a silah satıyorum diyerek 300 milyar dolar aldı. Bütün Arap ülkelerini Washington'da topladılar ABD'ye yardım parasını bütün ülkelerden para istendi. Amerikan istihbaratı şu anda Suudi Arabistan'ın elinde sakladığı bir para olduğunu öğrendi. Suudiler parayı evden eve götürerek saklıyor. Afrika ülkesinde parayı sakladıkları söyleniyor. ABD bu saldırılarla sıkıştırıp o paraya da el koymak istiyorlar" diye konuştu.