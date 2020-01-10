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Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı

Suudi Arabistan, İran'ın ABD birliklerinin olduğu askeri üslere yaptığı füze saldırıları nedeniyle kınama mesajı yayınladı.

10.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:05

'ın Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD üslerine yaptığı saldırı birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Bu tepkilere, İran'ı kınadığını mesaj yoluyla açıklayan Suudi Arabistan da eklendi.

KINAMAYA "IRAK'IN EGEMENLİĞİ" SEBEP GÖSTERİLDİ

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın yayınladığı mesajda; İran'ın, Irak'ın egemenliğini ihlal eden saldırıları gerekçesiyle kınandığı belirtildi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Devlet ajansı tarafından servis edilen kınama mesajı, "Suudi Arabistan Krallığı Irak'taki son gelişmeleri yakından takip etmekle birlikte, İran tarafından IŞİD'e karşı faaliyet gösteren koalisyon güçleri unsurlarının bulunduğu iki askeri üsse yapılan saldırıları Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği için kınamaktadır. Suudi Arabistan, tüm taraflara sakinleşme, şiddeti tırmandırmama ve Irak'ın istikrarı ve güvenliğini korumaya davet ediyor" ifadeleriyle devam etti.

PRENS SELMAN'DAN IRAK'A DESTEK

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Suudi Arabistan'ın her zaman Irak ve halkının yanında yer alacağını söylemişti.

Prens Selman, "Suudi Arabistan, dış güçler arasındaki savaş ve çatışma tehlikesini ortadan kaldırmak ve Irak halkının geçmişte çektiği acıların ardından refah içinde yaşaması için elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuşmuştu.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

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Suudi Arabistan, ABD üslerine yaptığı saldırı gerekçesiyle İran'ı mesaj yoluyla kınadı

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