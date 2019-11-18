Suudi Arabistan, Arap-Afrika Zirvesi'ni erteledi

Suudi Arabistan yönetimi gelecek hafta yapılacak Arap-Afrika Zirvesi'ni erteledi.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin gelecek hafta başkent Riyad'da yapılacak Arap-Afrika Zirvesi'ni, ev sahibi ülke olarak gelecek yıla erteleme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, ertelenme nedenine değinilmezken, Arap ve Afrika Birlikleri tarafından organize edilen zirvenin 5'incisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı aktarıldı.

İlk zirve 1977 yılında Mısır'da ikincisi 2010 yılında Libya'da, üçüncüsü Kuveyt'te, dördüncüsü ise Gana'da düzenlenmişti.

- Kararın alınmasında "Hedasi Barajı" etkisi

Arap Parlamentosu dün bir açıklama yaparak Etiyopya'ya Hedasi Barajı konusunda adil bir anlaşma yapma çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada "Mısır ve Sudan'ın Nil suları üzerindeki haklarının ihlal edilmesini reddediyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Suudi Arabistan'ın söz konusu kararının Hedasi Barajı ile ilgili olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA