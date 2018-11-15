Suudi Arabistan Başsavcılığı: Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 5'i İdam Cezası İstemiyle 11 Kişiye Dava...

15 Kasım 2018 Perşembe 14:06



15 Kasım 2018 Perşembe 14:06

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü Şulan el Şalan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 11 kişinin mahkeme önüne çıkartılacağını ve beşinin de idam istemiyle yargılanacağını açıkladı.Riyad'da bir açıklama yapan El Şalan, Türkiye'ye gönderilen heyetin görevinin, Kaşıkçı ile müzakere ederek, geri dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.Açıklamada, Kaşıkçı'nın çıkan arbedenin ardından zehirli iğne yapılması sonucu öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrılarak, Başkonsolosluk binasından çıkartıldığı belirtildi.Açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el Kahtani'nin heyete Kaşıkçı'yı öldürmeleri değil, ülkeye geri getirmeleri talimatı verdiği ifade edildi. Yargı süreci sonlanana kadar Kahtani'ye yurt dışı çıkış yasağı konuldu.Başsavcılık, Kaşıkçı'yı öldürme kararının Türkiye'ye gelen heyetin başındaki isim tarafından verildiğini ve olayda Prens Muhammed'in sorumluluğu olmadığına kanaat getirildiğini söyledi.Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.