Suudi Arabistan Başsavcılığı: "Kaşıkçı'nın Kalbi Uyuşturucu İğneye Dayanamadı"

Suudi Arabistan Başsavcılığı
, gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın kendisine yapılan uyuşturucu iğneyi kaldırmayınca hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklaması yapan Başsavcılık
Sözcüsü, "Kaşıkçı uyuşturucu dolu iğneyle etkisiz getirilmek istendi ancak Kaşıkçı'nın kalbi dayanamadı ve hayatını kaybetti" dedi. Başsavcılık Sözcüsü cinayetten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın haberinin olmadığını söyleyerek, "Eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin suikast ekibiyle 29 Eylül
tarihinde Kaşıkçı'nın ikna edilerek veya zorla ülkeye geri getirilmesi talimatını verdi" ifadelerini kullandı. Kaşıkçı'nın ikna edilmesi için görevlendirilen ekibe, Kaşıkçı'nın tanıdığı birisinin görevlendirildiğini söyleyen Başsavcılık Sözcüsü, "Ahmed Asiri, suikast ekibine, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın düşmanı olan ülkeler ve örgütlerle görüştüğü için tehdit olduğunu anlattı" ifadesini kullandı.
"Kaşıkçı sorguya direnince öldürdüler"
Bunun üzerine emri alan suikast ekibi liderinin suç uzmanı bir kişiyle irtibata geçtiğini anlatan Sözcü, "Ekip lideri, Türkiye
'de bulunan yerli işbirlikçiden "gerekli olursa" güvenli bir yer ayarlamasını talep etti ancak ekip lideri güvenli yere nakletmek mümkün olmadığını anlayınca öldürmeye karar verdi" ifadelerini kullanarak Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasında katledildiğini yineledi.
"Uyuşturucu iğneyi kaldıramayınca öldü"
Kaşıkçı ile suikast ekibi arasında arbede çıktığını söyleyen Sözcü, "Elleri ve ayakları bağlandı, sonra da uyuşturucu dolu iğneyle etkisiz getirilmek istendi ancak Kaşıkçı'nın kalbi dayanamadı ve hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Kaşıkçı öldürüldükten sonra cesedinin parçalanarak konsolosluk binasından çıkarıldığını söyleyen Başsavcılık Sözcüsü, "Ceset binadan çıkarıldıktan sonra, yerli işbirlikçiye teslim edildi, sonrası bilinmiyor. Yerli işbirlikçinin robot resmini çizdik" açıklamasında bulundu. Suikast ekibi hakkında bilgi veren Sözcü, "Öldürme emrini veren ve öldüren 5 kişiye ulaştık ve suçlarını itiraf ettiler. Cesedi binadan 5 kişi çıkardı, lojistik desteği de 5 kişi verdi" açıklamasında bulundu. - RİYAD
15 Kasım 2018 Perşembe 15:59