Suudi Arabistan Başsavcılığı: "Veliaht Prensin Cinayetten Haberi Yoktu"

15 Kasım 2018 Perşembe 14:23



15 Kasım 2018 Perşembe 14:23

Suudi Arabistan Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bilgisinin olmadığını söyledi.Suudi Arabistan Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklaması yapan Başsavcılık Sözcüsü, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetten haberi olmadığını söyledi. Başsavcılık Sözcüsü, Kaşıkçı'yla ilgili bütün bilgilerin Türkiye'den istendiğini söyleyerek, "Türkiye'den Kaşıkçı'nın telefon görüşmelerini, mesajlarını, ses kayıtlarını ve yaşadığı yerin bilgisini istedik" dedi.Öte yandan Sözcü, Türkiye'ye ortak çalışmak için anlaşma teklif edildiğini söyleyerek, "Bizdeki bilgileri Türklerle paylaşmayı ve karşılığında, tüm bilgilerin bizimle paylaşılmasını istedik ancak henüz cevap gelmedi" ifadelerini kullandı. - RİYAD