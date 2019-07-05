05.07.2019 03:10
Haberler» Güncel» Haber

Suudi Arabistan Cazan'da SİHA düşürdü

Suudi Arabistan Cazan

Suudi Arabistan'ın Cazan kentindeki Kral Abdullah Havalimanı güzergahında ilerleyen Husiler'e ait bir SİHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Cazan kentindeki Kral Abdullah Havalimanı güzergahında ilerleyen Husiler'e ait bir SİHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyon Güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Cazan'da, Kral Abdullah Havalimanı'na hedefli Husiler'e ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğü belirtildi.
İran tarafından desteklen Husiler'in bir terör ve suç unsuru olduğu hatırlatılan açıklamada, Husiler'in sivilleri hedefleyen terörist saldırıları sürdürdüğüne dikkat çekildi.
Husiler tarafından daha önce yapılan açıklamada, SİHA'nın Cazan ve Ebha havalimanlarına hedeflendiği belirtilmişti.
Öte yandan Husiler, Ebha ve Cazan havalimanlarına dönük saldırının hedefine ulaştığı ve söz konusu havalimanlarında uçuşların durdurulduğunu dile getirilmişti.
Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Kral Abdullah, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:42   DHA İSTANBUL - APARTMAN BOŞLUĞUNDAN EVİNE GİRMEK İSTERKEN ÖLDÜ
04:27   California'da 6.4 büyüklüğünde deprem
04:19   Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 ölü
04:09   Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı
04:07   DHA ANKARA - EMNİYET TEŞKİLATI 2019 ATAMALARI AÇIKLANDI
04:05   Adana'da hırsızlık iddiası
04:00   Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı