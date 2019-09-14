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Suudi arabistan'da 2 petrol tesisine siha saldırısı

Suudi Arabistan'da 2 petrol tesisine SİHA saldırısıSuudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

14.09.2019 11:40
Suudi Arabistan'da 2 petrol tesisine SİHA saldırısı
Suudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan, petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini, saldırı sonrası çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın Abkayk bölgesinde bulunan petrol boru hattı ve petrol üretim tesislerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamaların duyulduğu tesislerde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Suudi Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Khalid bin Abdul Aziz Al-Falih, saldırıdan sonra ortaya çıkan hasarın boru hattında çalışmayı durdurduğunu, ancak kısa sürede tamir edilerek üretimin normale döndüğünü belirtti. Bakan ayrıca, saldırının sorumlusunun Yemen'de bulunan Husi milislerin olduğunu açıkladı.
Suudi arabistan'da 2 petrol tesisine siha saldırısı

Suudi Arabistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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