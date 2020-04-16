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Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi vuruldu

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın başlattığı ve 500 milyar dolarlık mega kent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişinin evini terk etmek istemediği gerekçesiyle için Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

16.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:13
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi vuruldu

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın başlattığı ve 500 milyar dolarlık mega kent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişinin evini terk etmek istemediği gerekçesiyle için Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Suudi Arabistan, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastinin ardından ikinci bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın 500 milyar dolarlık mega kent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişinin evini terk etmek istemediği gerekçesiyle için Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

500 MİLYAR DOLARLIK PROJEYE ENGEL GÖRÜLDÜ

Arap basının iddiasına göre, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman önderliğinde yapılması planlanan mega kent Neom için Ürdün sınırına yakın bölgede yaşayan Al-Howeti'nin projenin yapılacağı nedeniyle Suudi makamlarında yaşadığı yerin terketmesi gerektiği uyarısında bulunulduğu, Al Howeti'nin baskılara direndiği ileri sürüldü.

SUDDİ MAKAMLARININ TEHDİTLERİNE DİRENDİ

Arap medyasının haberine göre, Suudi makamlarının baskılarına karşı direnen Al-Howeti'nin Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Öte yandan, Arap medyası Howeti'nin ölüm haberini Suudi yetkililerince doğrulandığını açıkladı. Haberde, Al-Howeti'nin güvenlik güçlerine ateş açtığı ve molotofkokteyli attığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına  direnen Al-Howeti'nin vurulduğu ifade edildi.

NEOM PROJESİ NEDİR?

Neom, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan bir şehir. Proje, ilk olarak 24 Ekim 2017 tarihinde Prens Muhammed bin Selman tarafından açıklandı. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa edeceklerini duyurmuştu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman projeyi 500 milyar dolar yan 1.8 trilyon TL yatırımla hayata geçireceklerini söylemişti. 26 bin 500 kilometre alan üzerinde kurulacak olan Neom  kenti su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerjiye odaklanacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Dünya
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