Suudi Arabistan'da ATM'yi patlatan hırsızlar yaklaşık 370 bin dolar çaldı
Suudi Arabistan'da 11 soyguncu, patlayıcıyla patlattıkları bir bankanın ATM'sinden 1 milyon 400 bin Suudi Riyali (yaklaşık 370 bin dolar) alıp kaçtı.
20.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:23
Suudi Arabistan'da 11 soyguncu, patlayıcıyla patlattıkları bir bankanın ATM'sinden 1 milyon 400 bin Suudi Riyali (yaklaşık 370 bin dolar) alıp kaçtı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad 'da 11 soyguncu, bir bankanın ATM'sini patlayıcıyla patlattı. Patlamanın etkisiyle ATM tamamen kullanılmaz hale gelirken, soyguncular 1 milyon 400 bin Suudi Riyali (yaklaşık 370 bin dolar) alıp kaçtı. Olayın ardından inceleme başlatan Riyad polisi, 5 kişinin yakalandığını ve 6 kişinin ise yurt dışına kaçtığını açıkladı. - RİYAD
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad 'da 11 soyguncu, bir bankanın ATM'sini patlayıcıyla patlattı. Patlamanın etkisiyle ATM tamamen kullanılmaz hale gelirken, soyguncular 1 milyon 400 bin Suudi Riyali (yaklaşık 370 bin dolar) alıp kaçtı. Olayın ardından inceleme başlatan Riyad polisi, 5 kişinin yakalandığını ve 6 kişinin ise yurt dışına kaçtığını açıkladı. - RİYAD
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan, Riyad, ATM, Güncel