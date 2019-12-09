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Suudi Arabistan'da bekar erkeklerin restoranlara farklı kapıdan giriş zorunluluğu kaldırıldı

Suudi Arabistan yönetimi, ülkedeki sosyal açılım programı kapsamında, restoranların bekar müşteriler için ayrı bir giriş bulundurma zorunluluğunu kaldırdı.

09.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:20Suudi Arabistan'da bekar erkeklerin restoranlara farklı kapıdan giriş zorunluluğu kaldırıldı
Suudi Arabistan yönetimi, ülkedeki sosyal açılım programı kapsamında, restoranların bekar müşteriler için ayrı bir giriş bulundurma zorunluluğunu kaldırdı.
Belediye ve Köy İşleri Bakanlığının resmi hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki restoranların uyması gereken kurallardaki değişikliklere yer verildi.
Açıklamada, "Restoranlarda bekar erkekler ile aileler ve kadınların ayrı girişi kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan'ın sosyal açılım programı
Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.
Daha önce birçok alanda kısıtlanan kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, Adalet Bakanlığında çalışabilme, müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.
Bu program kapsamında ayrıca ülkede sinema salonları açılmış, opera gösterisi ve caz festivali düzenlenmişti.

Suudi Arabistan, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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