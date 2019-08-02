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Suudi Arabistan'da günlerdir bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi

Suudi Arabistan makamları, gerekçe göstermeden 12 gündür gümrükte beklettiği 85 Türk tırının geçişine izin verdi.

02.08.2019 23:12 Suudi Arabistan'da günlerdir bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi

Suudi Arabistan makamları, 21 Temmuz'dan beri beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi.

AA muhabirine konuşan Türk şoförler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 12 gündür bekletildikleri Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndan bu akşam çıkmaya başladıklarını anlattı. Duba Limanı gümrük görevlilerinin akşam saatlerinden itibaren evraklarını ellerine teslim etmeye başladığını aktaran şoförler, 85 tırdan 60'ının limandan çıktığını diğerlerinin ise yarın çıkacaklarını ifade etti.

SUUDİ MAKAMLARIYLA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Bu ülkedeki aşırı sıcaktan dolayı 12 günü zor geçirdiklerini ifade eden şoförler, son olarak arkadaşlarından birinin sıcak nedeniyle fenalaştığını söyledi. Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

İskenderun Limanı, Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

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