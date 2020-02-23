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Suudi Arabistan'da çekirge istilası yaşandı

Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde çekirge istilası yaşandı.

23.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:21Suudi Arabistan'da çekirge istilası yaşandı
Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde çekirge istilası yaşandı.

Suudi Arabistan'daki , Dammam, Hail, El-Kasım bölgesi başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde çekirge istilası yaşandı. Riyad ve Dammam şehirlerini bağlayan bir otoyol çekirgeler yüzünden neredeyse kapandı. Resmi kaynaklara göre güneyden esen rüzgar ve kuraklık nedeniyle çekirgeler Yemen'den göç ediyor.

Suudi Arabistan Tarım Bakanlığın sözcüsü Abdullah Aba Al-Khail, bu dönemde hava değişikliği nedeniyle yaşanan çekirge istilasının tarıma zarar vermesini önlemek için gerekli önemlerin alındığını söyledi. Al-Khail, yaklaşık 17 bin hektarlık tarım alanında gübre ve ilaçlamanın yapıldığını ifade etti. - RİYAD

Suudi Arabistan, TEM Otoyolu, Riyad, Güncel

Kaynak: İHA

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