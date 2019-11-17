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Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı: Bölge halkı beyaza bürünen çöle akın etti

Suudi Arabistan'da hava sıcaklığının -3'e kadar düştüğü El Cevf bölgesinde yoğun kar yağışı görüldü. Bölge sakinleri ilk kez kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın etti.

17.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:35

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki El Cevf bölgesi, yağan karla beyaza büründü.

Suudi Arabistan'ın El Cevf bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 3'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı. Bölge sakinleri ilk kez kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın etti.

"KAR VE YAĞMUR DEVAM EDECEK"

Meteoroloji uzmanı Abdu Aziz Al Hasini, Suudi Arabistan'da farklı bölgelerde kar ve yağmurun devam edeceğini söyledi. El Cevf bölgesi yetkilileri ise, yağmur ve kar yağışı nedeniyle önlemler alınacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Kasım ayında bazı şehirlerde ise hava sıcaklığı 20 derece olarak kaydedildi.

Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı: Bölge halkı beyaza bürünen çöle akın etti

Suudi Arabistan, Dünya, Güncel


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