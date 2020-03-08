Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi - Ekonomi

Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi

Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.

08.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:30
Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi
Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Ekonomi
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Ekonomi
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir Ekonomi
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü Ekonomi
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü