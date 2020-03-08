Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi
Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.
08.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:30
Suudi Arabistan'da, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla yarından itibaren ülke genelinde eğitime ara verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi
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