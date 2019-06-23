23.06.2019 23:55
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Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Suudi Arabistan

Yemenli isyancı Husiler, Suudi Arabistan'ın Abha şehrindeki havalimanına insansız hava aracı ile saldırı düzenledi, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Yemenli isyancı Husiler, Suudi Arabistan 'ın Abha şehrindeki havalimanına insansız hava aracı ile saldırı düzenledi, 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'ın Abha şehrinde Yemen iç savaşı nedeniyle uzun süredir havalimanı kapalıydı. Geçtiğimiz haftalarda tekrar hizmete açılan havalimanına insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Arap Koalisyon Kuvvetleri Sözcüsü Albay Türki El-Maliki, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sözcü El-Maliki, saldırıyı Yemenli Husi isyancılarının düzenlediğini kaydetti. Albay El-Maliki saldırıda hayatını kaybeden kişinin Suriye vatandaşı olduğunu ve terör eylemiyle alakalı detaylı bir beyanat yayınlanacağını açıkladı. Abha Uluslararası Havalimanındaki uçuş trafiği saldırıyla birlikte 1 saat aksarken, uçuşlar yeniden başladı.
(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)
Kaynak: İHA
Yemen , İnsansız Hava Aracı , Suudi Arabistan , Güncel

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