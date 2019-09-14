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Suudi Arabistan'da iki büyük petrol tesisine silahlı drone ile saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan medyası, devletin petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise silahlı insansız hava araçları ile düzenlenen saldırılar sonrası yangın çıktığını açıkladı.

14.09.2019 12:09Suudi Arabistan'da iki büyük petrol tesisine silahlı drone ile saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan medyası, devletin petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise silahlı insansız hava araçları ile düzenlenen saldırılar sonrası yangın çıktığını açıkladı.

Görüntülerde Aramco'nun Abqaiq'de bulunan en büyük petrol işleme tesisinden alevler yükseldiği görülüyor.

İkinci saldırı ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası olan Khurais'e düzenlendi.

Devlet medyası iki sahada da yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Saldırının ardından kim var?

Daha önce de gerçekleşen benzer saldırılarda Yemen'de "İran tarafından desteklenen Husi militanlar" sorumlu tutulmuştu.

Ancak Suudi medyası son saldırıların arkasında kimin olabileceğine dair yorum yapmadı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon dört yıldır Husilere karşı savaşıyor.

Ağustos ayında Shaybah petrol sahasındaki tesislere, Mayıs ayında da iki adet petrol pompa istasyonuna silahlı drone ile saldırı düzenlenmişti.


Suudi Arabistan, Dünya
BBC


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