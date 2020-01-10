Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı.



Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı. Suudi Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle sabah saatlerinde inşaat halindeki bir kulede büyük bir yangının çıktığı ve kulede çalışan işçilerin tahliye edildiği bildirildi. Yangınla ilgili şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı bilgisi verilirken yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. - CİDDE

Kaynak: İHA