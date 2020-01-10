Haberler » Güncel » Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın - Haber

Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı.

10.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde inşaat halindeki bir kulede yangın çıktı. Suudi Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle sabah saatlerinde inşaat halindeki bir kulede büyük bir yangının çıktığı ve kulede çalışan işçilerin tahliye edildiği bildirildi. Yangınla ilgili şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı bilgisi verilirken yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
(İHA)
Suudi Arabistan'da inşaat halindeki kulede yangın

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:55  DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Haber
12:54  PENDİK'TE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN - Haber
12:54  Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 11 ölü - Haber
12:54  Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik - Haber
12:49  Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında öğrencilerden Başkan Pekyatırmacı'ya ziyaret - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:56:20