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Suudi Arabistan'da kadınlar artık orduda görev alabilecek

Suudi Arabistan'da kadınlar orduda onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecek. Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi Müdürü Tuğgeneral Şehri "Doğru yönde atılan bir adım" olarak nitelendirdi.

03.10.2019 16:20

Suudi Arabistan'da yürütülen 2030 vizyonu kapsamında kadınların hak ve özgürlüklerinin kapsamı da genişletiliyor. Kadınlar artık orduda onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecek. Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi Müdürü Tuğgeneral Hasan eş-Şehri de karar için "Doğru yönde atılan bir adım" dedi.

KADINLARA YENİ HAKLAR

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan 2030 vizyonu çerçevesinde çeşitli niteliklere sahip kadınların askeri görevlere başvurmasının yolunu açtı.

ORDUDA GÖREV YAPABİLECEKLER

Haberde, kadınların Suudi Arabistan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri, Stratejik Füze Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri alanlarında onbaşı, astsubay, astsubay adayı ve çavuş rütbeleriyle görev yapabilecekleri belirtildi.

"DOĞRU YÖNDE ATILAN BİR ADIM"

Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Operasyonları Merkezi Müdürü Tuğgeneral Hasan eş-Şehri de kadınların ülkenin en önemli bakanlığında görev yapacak olmasını, "doğru yönde atılan bir adım" olarak nitelendirdi. Şehri, bakanlık bünyesinde fark yaratabilecek binlerce kadının yer alabileceği çok sayıda pozisyon olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan'da kadınlar artık orduda görev alabilecek

Suudi Arabistan, Politika, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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