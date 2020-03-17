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Suudi Arabistan'da kalan umrecilerle ilgili açıklama

Konya'da faaliyet gösteren Nuri Doğan Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan, Suudi Arabistan'a umreye giden iki vatandaşın yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmasının ardından Suudi makamlarınca tüm vatandaşlarında koronavirüs (COVİD-19) şüphesiyle 14 gün...

17.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:41
Suudi Arabistan'da kalan umrecilerle ilgili açıklama
Konya 'da faaliyet gösteren Nuri Doğan Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan, Suudi Arabistan'a umreye giden iki vatandaşın yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmasının ardından Suudi makamlarınca tüm vatandaşlarında koronavirüs (COVİD-19) şüphesiyle 14 gün boyunca karantinaya alındıklarının kendilerine bildirildiğini söyledi.

Nuri Doğan Turizm Seyahat Acentası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan yaptığı yazılı açıklamada, "Acentamız aracılığıyla umre seyahatine giden vatandaşlarımızın Suudi Arabistan'dan erken dönüşleri için gerekli işlemler tamamlanmış ve 15 Mart günü yolcularımızın Türkiye'ye intikali için havaalanına transferleri sağlanmıştır. Uçağa alınma işlemi başladığında, yüksek ateş sebebiyle iki yolcumuz sağlık ekiplerince müşahede altına alınmıştır. Misafirlerimizin Covid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilmelerinin ardından aynı uçakta seyahat etmek üzere hazır bulunan herkes, görevlilerimiz nezaretinde Suudi makamlarınca yeniden Mekke'ye döndürülerek kaldıkları otelde karantinaya alınmıştır. Vatandaşların 14 gün boyunca karantinada tutulacakları tarafımıza bildirilmiştir. Yemek ve temizlikle ilgili hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yolcularımızla karantina şartlarının verdiği ölçüde en iyi şekilde ilgilenmeye devam edilecektir. Yolcularımızın karantinaya alınma kararı tamamen Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yetkililerince alınmıştır. Acentamız veya Türk makamlarının bu konuda bir dahli yoktur. Süreç tamamen Suudi makamlarının kontrolünde yürümektedir. Karantina süreci bittiğinde, tüm yolcularımız yurda döndürülecektir. Gerek acentamız ve TÜRSAB gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Cidde Başkonsolosluğumuz süreci yakından takip etmektedir" dedi. - KONYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Suudi Arabistan, Koronavirüs, Konya, Güncel

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