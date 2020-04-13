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Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi

SUUDİ Arabistan'da yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören, kimliği açıklanmayan 2 Türk vatandaşı, tedavilerine devam edilmek üzere uçakla Hatay'a getirildi.

13.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:48
Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi

SUUDİ Arabistan'da yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören, kimliği açıklanmayan 2 Türk vatandaşı, tedavilerine devam edilmek üzere uçakla Hatay 'a getirildi.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan'da da görülen koronavirüs salgınından etkilenen 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Hatay'a getirildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından her türlü tedbir alınarak havalimanından alınan hastalar, tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Hatay, Güncel
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